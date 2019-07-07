​В Конго девять человек погибли в ДТП с автобусом

Пассажирский автобус попал в ДТП на западе Демократической Республики Конго (ДРК), в результате девять человек погибли, 47 получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об сообщает местная радиостанция Radio Okapi.

Инцидент произошёл в провинции Квилу на юге ДРК недалеко от города Киквит. Автобус направлялся в столицу Киншаса, когда произошло его столкновение с тремя автомобилями. По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости.