В Конго дети принесли домой взрывное устройство, погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли на востоке Конго после того, как группа детей принесла домой взрывное устройство, которое они нашли во время игры.

По меньшей мере 15 человек погибли на востоке Конго после того, как группа детей принесла домой взрывное устройство, которое они нашли во время игры.

Как передает Report, об этом сообщает ABC News со ссылкой на лидера общины.

Трагедия произошла в деревне Кьянгитси, расположенной на территории Масиси в провинции Северное Киву.

"Около 8 часов вечера по местному времени, в то время как некоторые жители пытались выяснить, что это было, бомба взорвалась", - рассказал член группы организаций гражданского общества Масиси Телесфор Митондеке.

В течение последних двух недель регион был ареной боевых действий между местными вооруженными группировками, соперничающими за контроль над деревнями.

Многие населенные пункты уже перешли под контроль патриотических сил самообороны "Вазалендо". По словам лидеров местной общины, часть стратегического города Китшанга сейчас находится в руках молодых патриотов, которым удалось выбить повстанцев М23.

Продолжающиеся столкновения вызвали панику среди населения, вынудив многих мирных жителей бежать. Митондеке отметил, что район "усеян многочисленными взрывными устройствами, брошенными боевиками и заминированными ловушками".