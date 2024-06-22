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В Конго члены бандформирования убили 23 человека

В Конго члены бандформирования убили 23 человека По меньшей мере 23 человека погибли на текущей неделе в нескольких деревнях на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).
Другие страны
22 июня 2024 г. 21:22
В Конго члены бандформирования убили 23 человека

По меньшей мере 23 человека погибли на текущей неделе в нескольких деревнях на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти провинции Итури.

По данным, вооруженные отряды группировки "Кооператив для развития Конго" (CODECO) атаковали деревни, убивая их жителей и сжигая дома.

Причины нападения, по словам представителей властей, неизвестны.

CODECO возникла более 20 лет назад из вооруженных ополченцев проживающего в восточных районах ДРК народа ленду. С течением времени она превратилась в бандитское формирование.

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Версия на азербайджанском языке Konqoda silahlı şəxslər 23 nəfəri öldürüb

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