В Конго члены бандформирования убили 23 человека

По меньшей мере 23 человека погибли на текущей неделе в нескольких деревнях на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

По меньшей мере 23 человека погибли на текущей неделе в нескольких деревнях на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти провинции Итури.

По данным, вооруженные отряды группировки "Кооператив для развития Конго" (CODECO) атаковали деревни, убивая их жителей и сжигая дома.

Причины нападения, по словам представителей властей, неизвестны.

CODECO возникла более 20 лет назад из вооруженных ополченцев проживающего в восточных районах ДРК народа ленду. С течением времени она превратилась в бандитское формирование.