В ДР Конго боевики убили 30 жителей деревни

По меньшей мере 30 человек убиты в одной из деревень на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из экстремистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС).

По меньшей мере 30 человек убиты в одной из деревень на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из экстремистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС).

Как передает Report, об этом сообщает ChanelsTV.

Вооруженная группа атаковала деревню Майикенго (провинция Северное Киву) 12 июня. Ранее сообщалось о 20 погибших.

Власти обвинили в нападении группировку АДС. Она была создана на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистское формирование, находившееся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды АДС отступили и укрылись в восточных районах ДРК, где в настоящее время совершают атаки на военные и гражданские объекты.