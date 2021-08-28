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В ДР Конго боевики убили 19 мирных жителей

В ДР Конго боевики убили 19 мирных жителей По меньшей мере 19 человек были убиты на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС).
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28 августа 2021 г. 18:55
В ДР Конго боевики убили 19 мирных жителей

По меньшей мере 19 человек были убиты на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС).

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя местных властей Какуле Калунгау.

"Убиты 19 жителей деревни Касанзи в провинции Северное Киву", - заявил он. Нападение было совершено 27 августа. Тела погибших обнаружены в субботу сотрудниками местного отделения Красного Креста, которые работают на месте. Власти провинции отметили, что атака была проведена членами АДС.

В провинции Северное Киву с 6 мая действует осадное положение, которое ввел своим указом президент ДРК Феликс Чисекеди по причине ухудшения ситуации в области безопасности. Решением главы государства гражданская администрация в провинции заменена на военную. Аналогичный режим действует и в соседней провинции Итури. В обе провинции переброшены дополнительные воинские подразделения, которые сейчас ведут операции с целью ликвидации основных баз боевиков, в первую очередь из АДС.

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Версия на азербайджанском языке Konqoda silahlılar 19 dinc sakini qətlə yetiriblər

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