О нас

В Конго боевики расстреляли по меньшей мере 10 мирных жителей

В Конго боевики расстреляли по меньшей мере 10 мирных жителей Предположительно исламистские повстанцы убили по меньшей мере 10 мирных жителей в результате нападения в пятницу недалеко от города Бени на востоке Демократической Республики Конго.
Другие страны
13 апреля 2024 г. 19:48
В Конго боевики расстреляли по меньшей мере 10 мирных жителей

Предположительно исламистские повстанцы убили по меньшей мере 10 мирных жителей в результате нападения в пятницу недалеко от города Бени на востоке Демократической Республики Конго.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти и источник в ООН.

Нападавшие открыли огонь по людям, работающим на полях в коммуне Мулекера за пределами Бени, сообщил мэр Мулекера Нгонго Майанга.

По его словам, на данный момент собраны тела семи человек, в том числе трех женщин, и еще пять жертв находятся в других местах.

"Конечно, есть и другие тела, которые мы найдем по мере продолжения поисков", - отметил он, обвинив повстанческую группировку "Альянс демократических сил" (АДС).

Источник в миротворческой миссии ООН в восточном Конго сообщил, что погибли 10 человек.

АДС происходит из соседней Уганды. Сейчас группировка базируется в восточной части Конго, присягнула на верность "Исламскому государству" и совершает частые нападения, еще больше дестабилизируя регион, где действует множество боевых групп.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Konqoda silahlılar azı 10 mülki şəxsi öldürüblər

Другие новости из категории

ЦАХАЛ направит подкрепления на Западный берег из-за столкновений поселенцев с палестинцами
ЦАХАЛ направит подкрепления на Западный берег из-за столкновений поселенцев с палестинцами
13 апреля 2024 г. 20:52
Вторая группа индийских военных покинула Мальдивы по настоянию местных властей
Вторая группа индийских военных покинула Мальдивы по настоянию местных властей
13 апреля 2024 г. 20:31
СМИ: На борту захваченного в Ормузском проливе судна находятся 17 граждан Индии
СМИ: На борту захваченного в Ормузском проливе судна находятся 17 граждан Индии
13 апреля 2024 г. 19:29
Помощник госсекретаря США посетит Китай 14-16 апреля
Помощник госсекретаря США посетит Китай 14-16 апреля
13 апреля 2024 г. 18:41
В ЦАХАЛ заявили, что из Ливана по Израилю выпущены три ракеты и два ударных БПЛА
В ЦАХАЛ заявили, что из Ливана по Израилю выпущены три ракеты и два ударных БПЛА
13 апреля 2024 г. 18:27
Португалия запросила у Ирана пояснения по поводу задержанного КСИР судна
Португалия запросила у Ирана пояснения по поводу задержанного КСИР судна
13 апреля 2024 г. 17:58
В Анталье завершилась операция по спасению застрявших на канатной дороге
В Анталье завершилась операция по спасению застрявших на канатной дороге
13 апреля 2024 г. 17:54
Германия поставит Украине еще одну систему ЗРК Patriot
Германия поставит Украине еще одну систему ЗРК Patriot
13 апреля 2024 г. 17:44
Израильские истребители нанесли удары по целям Хезболлах в Ливане
Израильские истребители нанесли удары по целям "Хезболлах" в Ливане
13 апреля 2024 г. 17:27
СМИ: Семьи немецких дипломатов покидают Иран
СМИ: Семьи немецких дипломатов покидают Иран
13 апреля 2024 г. 17:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi