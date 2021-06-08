В Конго армия вернула контроль над 12 населенными пунктами

В Демократической Республике Конго 12 населенных пунктов в провинциях Северное Киву и Итури перешли под контроль армии.
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По его словам, 12 населенных пунктов в городах Масиси, Валикаль и Рутшуру полностью зачищены от сепаратистов.
В ходе операции нейтрализованы около 100 сепаратистов, сказал он.
Ранее, 7 мая, президент ДР Конго Феликс Чисекеди заявил о начале спецоперации по освобождению провинций Северное Киву и Итури из-под контроля сепаратистов. По его словам, осаду провинций планировалось продолжать 30 дней.
Восточные провинции страны на границе с Руандой, Угандой и Бурунди вот уже 20 лет подвергаются атакам вооруженных группировок. Основной причиной вооруженных столкновений являются богатые залежи золота и кобальта в регионе. В ходе вооруженных столкновений погибли тысячи мирных граждан.