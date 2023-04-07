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В Конго 6 человек приговорены к пожизненному заключению за убийство посла Италии

В Конго 6 человек приговорены к пожизненному заключению за убийство посла Италии Военный трибунал столичного гарнизона Демократической Республики Конго (ДРК) приговорил в пятницу к пожизненному заключению шестерых человек, признанных виновными в убийстве в 2021 году посла Италии в ДРК Луки Аттаназио, его водителя и сотрудника охраны.
Другие страны
7 апреля 2023 г. 17:34
В Конго 6 человек приговорены к пожизненному заключению за убийство посла Италии

Военный трибунал столичного гарнизона Демократической Республики Конго (ДРК) приговорил в пятницу к пожизненному заключению шестерых человек, признанных виновными в убийстве в 2021 году посла Италии в ДРК Луки Аттаназио, его водителя и сотрудника охраны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил конголезский новостной портал ActuaLitte.

Обвинение требовало смертной казни, однако трибунал принял иное решение, отмечает портал. В свою очередь адвокат осужденных заявил, что подает апелляцию, настаивая на их невиновности.

Посол Италии в ДРК был убит 22 февраля 2021 года при нападении вооруженной группы на автоколонну Всемирной продовольственной программы ООН в районе города Гома в провинции Северное Киву на востоке страны. Две машины попали в засаду, которую устроили боевики с целью захвата заложников. Получивший тяжелые ранения посол был доставлен в больницу Стабилизационной миссии ООН в ДРК, где был объявлен умершим. Аттаназио возглавлял посольство Италии в ДРК с октября 2019 года. Были убиты также водитель одной из машин - гражданин ДРК и охранник-итальянец.

Участники нападения были арестованы в январе 2022 года на востоке ДРК. Суд над ними начался через девять месяцев в столице страны Киншасе.

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