В Конго 11 человек погибли в результате атаки ополченцев

Более 10 мирных жителей были убиты во вторник ополченцами на западе Демократической Республики Конго (ДРК).

Более 10 мирных жителей были убиты во вторник ополченцами на западе Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство AFP.

Отмечается, что 11 человек, включая трех женщин, были убиты ночью в деревне Фадиака в провинции Май-Ндомбе.

Конфликт в этой провинции начался в 2022 году вокруг земельного спора между теке, считающими себя владельцами деревень, расположенных вдоль реки Конго, и яка, пришедшими поселиться после них. Ополченцы яка обвиняются в актах насилия, в результате которого погибли сотни людей.

Как и на двух территориях на востоке ДРК, охваченных вооруженным восстанием, всеобщие выборы 20 декабря не удалось организовать в Квамуте по соображениям безопасности.