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В конфликте на границе с Таджикистаном пострадали 87 жителей Кыргызстана

В конфликте на границе с Таджикистаном пострадали 87 жителей Кыргызстана Число пострадавших жителей Кыргызстана во время боестолкновений на границе с Таджикистаном возросло до 87.
Другие страны
16 сентября 2022 г. 22:39
В конфликте на границе с Таджикистаном пострадали 87 жителей Кыргызстана

Число пострадавших жителей Кыргызстана во время боестолкновений на границе с Таджикистаном возросло до 87.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило кыргызское министерство здравоохранения.

"Всего в результате вооруженных столкновений в организации здравоохранения поступили 87 пострадавших, из них пятеро отправлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении. Информация о количестве погибших пока не сообщается.

По данным министерства, в основном у пострадавших "осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела". Их размещают в больницах пограничной с Таджикистаном Баткенской области и Бишкека.

Как заявил ранее глава Госкомитета национальной безопасности республики Камчыбек Ташиев, среди пострадавших имеются как военнослужащие, так и гражданские лица. Ранее кыргызские власти сообщали о 59 получивших ранения жителях республики.

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