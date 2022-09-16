В конфликте на границе с Таджикистаном пострадали 87 жителей Кыргызстана

Число пострадавших жителей Кыргызстана во время боестолкновений на границе с Таджикистаном возросло до 87.

Число пострадавших жителей Кыргызстана во время боестолкновений на границе с Таджикистаном возросло до 87.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило кыргызское министерство здравоохранения.

"Всего в результате вооруженных столкновений в организации здравоохранения поступили 87 пострадавших, из них пятеро отправлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении. Информация о количестве погибших пока не сообщается.

По данным министерства, в основном у пострадавших "осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела". Их размещают в больницах пограничной с Таджикистаном Баткенской области и Бишкека.

Как заявил ранее глава Госкомитета национальной безопасности республики Камчыбек Ташиев, среди пострадавших имеются как военнослужащие, так и гражданские лица. Ранее кыргызские власти сообщали о 59 получивших ранения жителях республики.