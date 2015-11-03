Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В конфликтах на Ближнем Востоке участвует более 25 тыс. иностранных боевиков из 100 стран. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, об этом делегатам Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН заявила руководитель рабочей группы по проблеме наемников Эльжбета Карска.

По ее словам, все больше боевиков направляются за рубеж. Мотивы, побуждающие людей участвовать в вооруженных действиях за рубежом, – очень разнообразны и могут со временем меняться. В их числе – определенная идеология, поиск смысла жизни, желание быть частью какой-то группы, изоляция, патриотические чувства, желание защитить местное население или просто скука.