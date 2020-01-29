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В компании Renault назначен новый гендиректор

​В компании Renault назначен новый гендиректор

Совет директоров компании Renault ("Рено") принял решение назначить новым генеральным директором французской автомобилестроительной корпорации Луку де Мео, ранее возглавлявшего испанскую Seat ("Сеат").

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Renault, опубликованном на сайте компании.

"Совет директоров, собравшийся сегодня, принял решение назначить с 1 июля 2020 года генеральным директором Renault Луку де Мео", - указывается в заявлении. "Совет директоров считает, что он сочетает в себе все качества, которые будут способствовать развитию группы Renault во всех аспектах", - отмечается в заявлении. Заместителем гендиректора Renault стала Клотильда Дельбо, которая после отставки Тьерри Боллоре в октябре 2019 года временно исполняла функции директора компании.

Назначение де Мео приветствовал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. "Это отличная новость. С этим назначением и новой командой в Nissan ("Ниссан") в конце года, а также с учетом новых проектов Renault, Nissan и Mitsubishi ("Мицубиси") альянс теперь работает в логике победы", - сказал глава французского Минфина.

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