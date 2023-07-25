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В Коми обнаружили разлив нефтепродуктов

В Коми обнаружили разлив нефтепродуктов Утечка нефтепродуктов обнаружена на территории Нижнеомринского газонефтяного месторождения в Троицко-Печорском районе Республики Коми. Объем вылитого и причины происшествия выясняются, организована проверка,
Другие страны
25 июля 2023 г. 18:45
В Коми обнаружили разлив нефтепродуктов

Утечка нефтепродуктов обнаружена на территории Нижнеомринского газонефтяного месторождения в Троицко-Печорском районе Республики Коми. Объем вылитого и причины происшествия выясняются, организована проверка,

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила прокуратура республики.

"Печорская природоохранная межрайонная прокуратура совместно с прокуратурой Троицко-Печорского района организовали проверку в связи с утечкой нефтепродуктов на территории Нижнеомринского газонефтяного месторождения. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Троицко-Печорского района Азамат Мештбаев", - говорится в сообщении.

В ходе проверки оценят исполнение природоохранного законодательства, в том числе лесного, земельного, водного, а также законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Проверка будет проведена в деятельности ООО "Нижнеомринская нефть". Согласно фотографиям и видео с места, больших разливов на территории гослесфонда не наблюдается.

Месторождение эксплуатировало ООО "Нижнеомринская нефть". По данным из картотеки Арбитражного суда Республики Коми, в феврале этого года межрайонная инспекция ФНС обратилась с иском о признании "Нижнеомринской нефти" банкротом при наличии задолженности более 67,5 млн рублей. В июне производство по делу о банкротстве было прекращено, утверждено мировое соглашение о выплате более 75 млн рублей задолженности.

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