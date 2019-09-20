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В Колумбию задержали партию кокаина на сумму в полмиллиарда долларов

​В Колумбию задержали партию кокаина на сумму в полмиллиарда долларов
Национальные военно-морские силы Колумбии перехватили 8 тонн кокаина на сумму около 500 миллионов долларов США

Национальные военно-морские силы Колумбии перехватили 8 тонн кокаина на сумму около 500 миллионов долларов США, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Наркотики находились на полупогружной подводной лодке недалеко от побережья муниципалитета Тумако и переправлялись в Центральную Америку. Сведения о том, кому принадлежал данный груз, не приводятся.

Местные СМИ отмечают, что это "крупнейшая в истории" транспортируемая подобным образом партия наркотиков, которую удалось перехватить. Всего с начала года были обнаружены 20 подобных подводных лодок.

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