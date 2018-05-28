В Колумбии завершилось голосование на президентских выборах

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Участки для голосования на выборах президента Колумбии завершили свою работу.

Как передает Report, об этом сообщило в воскресенье Национальное управление по записи актов гражданского состояния в своем Twitter.

"Так как время уже 16:00 участки для голосования закрылись по всей стране", - говорится в опубликованном заявлении. Согласно информации управления, следящего за отсутствием нарушений на выборах, по данным на 15:00 по местному времени были зарегистрированы 1006 жалоб. О серьезных нарушениях не сообщается.

Ранее действующий президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил о спокойной обстановке в ходе голосования. Таким образом, по его словам, эти выборы могут стать самыми безопасными за всю историю страны.

Согласно первым результатам с прошедшего голосования, ни один из кандидатов в президенты не набирает достаточного количества голосов для победы в первом туре выборов главы государства, что может привести к необходимости проведения второго тура.

По данным, полученным после обработки бюллетеней с 85,09% участков, за кандидата от правой партии "Демократический центр" Ивана Дуке проголосовали 39,72% избирателей. Второе место предварительно занимает экс-мэр столицы Колумбии Густаво Петро, представляющий левую коалицию "Президент Петро", которая объединяет движение "Прогрессисты" и Альтернативное индейское и общественное движение. Его поддержали 24,89% избирателей.