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В Колумбии запретили продажу iPhone и iPad

В Колумбии запретили продажу iPhone и iPad Окружной суд Боготы запретил компании Apple Colombia SAS (региональное подразделение Apple) ввозить и продавать на территории Колумбии iPhone и iPad с поддержкой 5G.
Другие страны
11 июля 2022 г. 02:42
В Колумбии запретили продажу iPhone и iPad

Окружной суд Боготы запретил компании Apple Colombia SAS (региональное подразделение Apple) ввозить и продавать на территории Колумбии iPhone и iPad с поддержкой 5G.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Причиной запрета стал патентный спор между компаниями Apple и Ericsson. Суд постановил, что американская корпорация нарушила пункт 13 патента NC2019/0003681, принадлежащего шведской компании, при изготовлении своих устройств c поддержкой 5G.

Отмечается, что нюансы колумбийского законодательства не позволяют Apple отменить текущее решение. Впрочем, это не значит, что американская корпорация будет бездействовать. Согласно данным СМИ, Apple намерена требовать от Ericsson компенсацию всех расходов, которые она понесет в результате запрета, наложенного колумбийским судом.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiyada "iPhone" və "iPad" satışı yasaqlanıb

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