В Колумбии зафиксировали рекордный прирост заражений коронавирусом

Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило в воскресенье о 11 470 новых случаях заражения коронавирусом, что является самым высоким для этой южноамериканской республики суточным показателем.

Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило в воскресенье о 11 470 новых случаях заражения коронавирусом, что является самым высоким для этой южноамериканской республики суточным показателем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, общее число инфицированных возросло, таким образом, до 317 651.

"2 августа мы подтвердили выздоровление 6 531 пациента, 11 470 новых случаев заражения и 320 летальных исходов в Колумбии. В итоге число выздоровевших достигло 167 239, пациентов с COVID-19 - 317 651, умерших - 10 650", - отмечается в сообщении ведомства в Twitter.

Отметим, что в городе Богота за время пандемии зафиксированы 109 153 случая инфицирования.