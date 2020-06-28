В Колумбии зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19 за сутки

Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило в субботу о выявлении 4 149 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким суточным приростом для этой южноамериканской страны за все время пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, общее число инфицированных возросло до 88 591.

"27 июня мы подтвердили выздоровление 1 336 пациентов, 4 149 новых случаев заражения и 128 летальных исходов в Колумбии. В итоге число выздоровевших достигло 36 273, пациентов с COVID-19 - 88 591, умерших - 2 939", - отмечается в сообщении ведомства в Twitter.

В столице Боготе зарегистрировано 27 118 случаев инфицирования.