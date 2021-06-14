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В Колумбии зафиксировали наибольшее суточное число смертей пациентов с коронавирусом

В Колумбии зафиксировали наибольшее суточное число смертей пациентов с коронавирусом Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило в воскресенье о смерти 586 пациентов с коронавирусом, что стало самым высоким для страны показателем суточной смертности.
Другие страны
14 июня 2021 г. 08:17
В Колумбии зафиксировали наибольшее суточное число смертей пациентов с коронавирусом

Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило в воскресенье о смерти 586 пациентов с коронавирусом, что стало самым высоким для страны показателем суточной смертности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, предыдущий антирекорд был зафиксирован накануне - 577 случаев.

"13 июня мы подтвердили выздоровление 20 539 пациентов, 28 519 новых случаев заражения и 586 летальных исходов в Колумбии. В итоге число выздоровевших достигло 3 477 656, пациентов с коронавирусом - 3 753 224, умерших - 95 778", - отмечается в сообщении, размещенном на странице министерства в Twitter.

В Боготе с начала эпидемии зафиксировано 1 088 074 случая инфицирования.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiyada virusdan ölüm hallarında yeni antirekord

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