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В Колумбии задержан отставной венесуэльский генерал

В Колумбии задержан отставной венесуэльский генерал

Сотрудники Управления по борьбе с распространением наркотиков (DEA) США взяли под стражу в Колумбии отставного генерал-майора Вооруженных сил Венесуэлы Кливера Антонио Алькала Кордонеса, которому американские органы правопорядка инкриминируют причастность к обороту наркотиков и терроризму. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Кордонес, проживавший в портовом городе Баранкилла, добровольно сдался агентам DEA, отказался от своего права опротестовать в суде свою выдачу США и согласился сотрудничать со следствием. 

Американцы с отставным генералом под стражей вылетают из Баранкилла в Соединенные Штаты в пятницу вечером.

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