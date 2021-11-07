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В Колумбии задержан организатор покушения на президента страны

В Колумбии задержан организатор покушения на президента страны Правоохранительные органы Колумбии задержали бывшего члена распущенной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) по прозвищу Аурелио, подозреваемого в организации покушения на президента страны Ивана Дуке.
Другие страны
7 ноября 2021 г. 06:48
В Колумбии задержан организатор покушения на президента страны
Иван Дуке

Правоохранительные органы Колумбии задержали бывшего члена распущенной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) по прозвищу Аурелио, подозреваемого в организации покушения на президента страны Ивана Дуке.

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter министр национальной обороны Диего Молано.

"Аурелио, ответственный за покушение на президента республики и нападение на 30-ю бригаду в Норте-де-Сантандер, был пойман благодаря операции, которую провела наша армия совместно с ВВС и полицией", - сказал он в видеообращении.

По словам Молано, Аурелио является правой рукой главаря одной из группировок, вышедших из РВСК, Хавьера Велоса Гарсии по кличке Джон Мечас, которого власти Колумбии объявили в международный розыск. По их версии, он отдал приказ о покушении.

В середине июня неизвестные подорвали две машины со взрывчаткой на территории военной базы в Кукуте. В результате взрывов 44 человека получили ранения. После этого 25 июня неизвестные обстреляли вертолет, на борту которого находились Дуке, министр национальной обороны Диего Молано и глава МВД Даниэль Паласиос. Никто не пострадал.

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