В Колумбии задержали одного из главарей итальянской мафии

Колумбийская полиция задержала одного из главарей итальянской мафии Густаво Ночеллу, считавшегося одним из самых разыскиваемых наркоторговцев в мире.

Колумбийская полиция задержала одного из главарей итальянской мафии Густаво Ночеллу, считавшегося одним из самых разыскиваемых наркоторговцев в мире.

Как передает Report , об этом в соцсети X сообщил глава полиции южноамериканской страны Уильям Рене Саламанка.

По его словам, колумбийская полиция в содействии с итальянскими коллегами, полицейской службой Евросоюза и властями Великобритании установила, что Ночелла находится в Колумбии. По данным журнала Semana, наркоторговец переезжал из одной квартиры в другую каждые три месяца, но в каждую из них он привозил бильярдный стол, что и позволило установить его точное местоположение для задержания.

"Бильярдный стол выдал нового "крестного отца" итальянской мафии. Мы поймали в Медельине одного из самых разыскиваемых наркоторговцев в мире - итальянца Густаво Ночеллу по прозвищу Эрмес, главное связующее звено между кланами Ринальди-Формикола, Амато-Пагано и Де Микко и южноамериканской мафией", - написал Саламанка.