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    В Колумбии задержали экс-главу работавших на Эскобара убийц

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Джон Хайро Веласкес по прозвищу Попейе, возглавлявший в свое время синдикат убийц, работавших на наркобарона Пабло Эскобара, задержан в пятницу в колумбийском Медельине по подозрениям в вымогательстве.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написал в своем микроблоге в Twitter мэр города Медельин Федерико Гутьеррес.

    "Попейе пойман. Поздравления прокуратуре по борьбе с организованной преступностью, полиции Колумбии и полиции Медельина", — сообщил Гутьерес.

    Как передает портал Noticias24, Попейе провел в тюрьме 23 года после разгрома Медельинского картеля. На свободу он вышел в 2014 году. В последние дни его имя стало популярным в связи с угрозами в адрес сторонников одного из кандидатов на предстоящих в воскресенье выборах президента Колумбии Густаво Петро.

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