В Колумбии выписали из больницы малолетних детей, выживших 40 дней в джунглях

Детей, которые провели 40 дней в джунглях Колумбии после авиакатастрофы, выписали из больницы.

Детей, которые провели 40 дней в джунглях Колумбии после авиакатастрофы, выписали из больницы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в Центральной военной больнице.

"Руководство Центральной военной больницы сообщает, что несовершеннолетние, спасенные в результате операции "Надежда", были выписаны", — указано в сообщении.

Четверых детей нашли спустя шесть недель после крушения самолета Cessna 206. Авиакатастрофа произошла 1 мая. У Cessna отказал двигатель, летный экипаж успел подать аварийный сигнал. Всего в самолете было семь пассажиров, остальные погибли, включая мать детей. Самому старшему ребенку — 13 лет, самому младшему — 11 месяцев.

Всего в спасательной операции принимали участие 120 бойцов спецназа и 73 гражданских. Самолет нашли только после 370 часов поисков.