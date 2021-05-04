В Колумбии во время протестов задержаны более 430 человек

Полиция Колумбии задержала более 430 человек во время протестов, которые в течение нескольких дней проходили в стране.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр национальной обороны южноамериканской республики Диего Молано.
"Нам удалось задержать 431 человека", - написал Молано на своей странице в
Министр добавил, что во время протестов пострадали 846 человек, в том числе 540 полицейских.
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Со среды по всей Колумбии проходят манифестации против налоговой реформы. Беспорядки зафиксированы в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Правительство согласилось внести изменения в реформу, однако протесты продолжились.