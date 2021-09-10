В Колумбии в результате взрыва один человек погиб и четверо ранены

Одна женщина погибла и еще четыре человека, включая двух полицейских, получили ранения в результате взрыва на пути полицейского патруля на северо-востоке Колумбии. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил глава национальной полиции Х

Одна женщина погибла и еще четыре человека, включая двух полицейских, получили ранения в результате взрыва на пути полицейского патруля на северо-востоке Колумбии. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил глава национальной полиции Хорхе Луис Варгас Валенсия.

"Мы осуждаем преступное нападение на дороге Кукута - Эль-Эскобаль: женщина погибла, и четыре человека получили ранения, в том числе два сотрудника дорожной полиции в результате подрыва взрывного устройства, направленного против патруля, который проводил наблюдение. Ведется работа по поиску ответственных", - написал генерал Варгас в своем блоге в Twitter.

В четверг в городах Колумбии прошли немногочисленные демонстрации в память о погибших и пострадавших год назад гражданах. 9 сентября 2020 года от истязаний электрошокером в полицейском участке скончался 45-летний житель столицы Хавьер Ордоньес. Видео его задержания спровоцировало немедленные протесты, при разгоне которых были убиты еще 13 человек, более 400 пострадали.