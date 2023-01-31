В Колумбии в результате столкновений повстанцев и военных погибли 10 человек

Как минимум один военный и девять членов повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) погибли в результате столкновений на западе Колумбии.
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"В ходе операции произошли столкновения, в результате которых погибли девять членов АНО и был ранен один морской пехотинец. Он был доставлен в больницу, где, к сожалению, умер", - говорится в сообщении.
Перестрелка произошла в лагере АНО, который обнаружили военные в муниципалитете Буэнавентура. На месте были найдены несколько единиц оружия.