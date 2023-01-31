В Колумбии в результате столкновений повстанцев и военных погибли 10 человек

Как минимум один военный и девять членов повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) погибли в результате столкновений на западе Колумбии.

Как минимум один военный и девять членов повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) погибли в результате столкновений на западе Колумбии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили Военно-морские силы страны в Twitter.

"В ходе операции произошли столкновения, в результате которых погибли девять членов АНО и был ранен один морской пехотинец. Он был доставлен в больницу, где, к сожалению, умер", - говорится в сообщении.

Перестрелка произошла в лагере АНО, который обнаружили военные в муниципалитете Буэнавентура. На месте были найдены несколько единиц оружия.