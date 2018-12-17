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    В Колумбии в результате взрыва в ночном клубе пострадали 13 человек

    Трое получили серьезные травмы, все доставлены в больницы
    © AFP

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Тринадцать человек пострадали в результате взрыва в ночном клубе в колумбийском департаменте Кордова, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    По данным местных СМИ, злоумышленники закинули взрывное устройство в клуб El Rancho de Jhon в городе Монтелибано, где отмечали победу футбольного клуба "Хуниор Барранкилья" на Чемпионате Колумбии по футболу.

    Всего пострадали 13 человек. Трое получили серьезные травмы, все доставлены в больницы. Полиция проводит расследование.

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