В Колумбии в результате взрыва в ночном клубе пострадали 13 человек

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Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Тринадцать человек пострадали в результате взрыва в ночном клубе в колумбийском департаменте Кордова, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным местных СМИ, злоумышленники закинули взрывное устройство в клуб El Rancho de Jhon в городе Монтелибано, где отмечали победу футбольного клуба "Хуниор Барранкилья" на Чемпионате Колумбии по футболу.

Всего пострадали 13 человек. Трое получили серьезные травмы, все доставлены в больницы. Полиция проводит расследование.