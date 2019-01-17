В Колумбии в результате взрыва в кадетской школе полиции погибли восемь человек

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В столице Колумбии Боготе в результате взрыва в кадетской школе полиции погибли восемь человек.
Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщает El Heraldo.
По данным издания, при взрыве также пострадали 10 человек.
Как отмечается, в кадетской школе полиции произошел взрыв заминированного автомобиля.
При этом президент Колумбии Иван Дуке назвал этот инцидент "подлым террористическим актом".
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