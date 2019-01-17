В Колумбии в результате взрыва в кадетской школе полиции погибли восемь человек

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В столице Колумбии Боготе в результате взрыва в кадетской школе полиции погибли восемь человек.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщает El Heraldo.

По данным издания, при взрыве также пострадали 10 человек.

Как отмечается, в кадетской школе полиции произошел взрыв заминированного автомобиля.

При этом президент Колумбии Иван Дуке назвал этот инцидент "подлым террористическим актом".