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    В Колумбии в результате взрыва в кадетской школе полиции погибли восемь человек

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В столице Колумбии Боготе в результате взрыва в кадетской школе полиции погибли восемь человек. 

    Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщает El Heraldo.

    По данным издания, при взрыве также пострадали 10 человек.

    Как отмечается, в кадетской школе полиции произошел взрыв заминированного автомобиля.

    При этом президент Колумбии Иван Дуке назвал этот инцидент "подлым террористическим актом".

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