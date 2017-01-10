В Колумбии число жертв обрушения моста возросло до 11 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 января. REPORT.AZ/В Колумбии число жертв обрушения моста возросло до 11 человек.

Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости.

По данным местных властей, трагедия произошла в понедельник в городе Вильявисенсио.

Ранения получили еще 13 человек, они были доставлены в госпитали.

***23:56

Семь человек погибли и 13 получили ранения в результате ЧП на подвесном мосту в городе Вильявисенсио колумбийского департамента Мета.

Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости, со ссылкой на глава правительства города Хилтон Александер Гутьеррес.

По его словам, в момент трагедии на мосту находились порядка 30 человек. Из-за перевеса конструкция перевернулась вокруг своей оси, и люди упали вниз. По другим данным, мост обрушился под весом людей.

Среди погибших — двое детей, сообщает портал El Heraldo. На месте трагедии сейчас работают спасатели и медики, оказывающие помощь пострадавшим.

Власти призвали жителей сдавать кровь для раненых, потому что в городе отмечается нехватка донорской крови.