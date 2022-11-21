В Колумбии в ходе столкновений погибли 18 боевиков

Не менее 18 человек погибли в результате столкновений между членами двух незаконных вооруженных формирований в департаменте Путумайо.

Не менее 18 человек погибли в результате столкновений между членами двух незаконных вооруженных формирований в департаменте Путумайо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил аппарат омбудсмена страны.

"Аппарат омбудсмена сожалеет о гибели 18 человек в ходе столкновений между незаконными вооруженными формированиями в сельской местности у города Пуэрто-Гусман", - говорится в тексте.

По данным властей, в противостоянии участвовала банда "Командос де ла фронтера" и преступная группировка "Фронт Каролины Рамирес", образованная бывшими членами расформированной повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК). Боевики борются за контроль над наркоторговлей в зоне на границе с Эквадором.