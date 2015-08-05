В Колумбии в ходе спецоперации разбился вертолет с военнослужащими: 15 погибших

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В Колумбии потерпел крушение военный вертолет.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в результате аварии погибли 15 сотрудников сил безопасности, еще двое тяжело ранены.

Пока причины крушения вертолета типа Black Hawk неизвестны.

Отметим, что на борту вертолета находились сотрудники службы безопасности, назначенные для поимки известного наркобарона Даиро Отониеля Усагая.

Власти Колумбии при поддержки США пытаются задержать Усагая с февраля. За его голову назначено вознаграждение в 5 млн. долларов.