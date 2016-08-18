​В Колумбии в ДТП с автобусом погибли четыре человека

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Не менее четырех человек погибли и 24 получили ранения в результате ДТП с участием автобуса в Колумбии.

Как передает Report, об этом сообщает спасательная служба города Каларка.

По данным колумбийского портала El Pais, автобус выполнял рейс между городами Богота и Кали, когда по не установленной пока причине свалился с обрыва.

Среди пострадавших – как минимум четверо детей. Сейчас всем раненым оказывается помощь в расположенных вблизи от места трагедии госпиталях.