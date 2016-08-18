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    ​В Колумбии в ДТП с автобусом погибли четыре человека

    Среди пострадавших – как минимум четверо детей

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Не менее четырех человек погибли и 24 получили ранения в результате ДТП с участием автобуса в Колумбии.

    Как передает Report, об этом сообщает спасательная служба города Каларка.

    По данным колумбийского портала El Pais, автобус выполнял рейс между городами Богота и Кали, когда по не установленной пока причине свалился с обрыва.

    Среди пострадавших – как минимум четверо детей. Сейчас всем раненым оказывается помощь в расположенных вблизи от места трагедии госпиталях.

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