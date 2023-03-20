В Колумбии упал военный вертолет UH-1

В Колумбии упал военный вертолет UH-1, на его борту было четыре человека.

На западе Колумбии упал военный вертолет UH-1, на его борту было четыре человека.

Об этом передает Report со ссылкой на издание Atlas News.

Командир Колумбийской объединенной оперативной группы "Титан" подтвердил, что в результате крушения двое погибли, еще двое пропали без вести. Очевидцы сообщают, что видели, как два человека выпрыгнули из вертолета, прежде чем он врезался в землю.

Местные жители стали свидетелями падения вертолета UH-1 Huey ВВС Колумбии с бортовым номером EJC-4227 недалеко от города Кибдо (департамент Чоко). Борт, по предварительным данным, принадлежит авиационной десантно-штурмовой дивизии TOLEMAIDA.

Сама машина упала в джунгли, но обломок рулевого винта отбросило в населенный пункт, о пострадавших не сообщается.

Президент Колумбии Густаво Петро приказал провести расследование причин крушения.