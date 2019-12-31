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В Колумбии упал самолет, есть погибшие

В Колумбии упал самолет, есть погибшие

Три человека стали жертвами авиакатастрофы, которая произошла в центральной части Колумбии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в центральном департаменте Сантандер. Легкомоторный самолет, принадлежащий авиакомпании Aerogalan, направлялся из Букараманги в Симитарру. Сразу после взлета воздушное судно стало терять высоту и врезалось в холм.

Трое человек, находившихся на борту, погибли на месте.

Власти уже начали расследование. Пока не известно, что могло стать причиной падения самолета.

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