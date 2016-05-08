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    В Колумбии уничтожен повстанец по прозвищу Франклин

    Вместе с Франклином были убиты еще трое повстанцев из его ближайшего окружения

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Колумбийские военные уничтожили в результате операции в департаменте Чоко одного из руководителей повстанческой Армии национального освобождения (АНО) по прозвищу Франклин.

    По данным армии Колумбии, он возглавлял один из фронтов АНО и входил в состав главного штаба так называемого "Фронта Западной войны". Как передает Report, об этом отмечает El Tiempo

    Вместе с Франклином были убиты еще трое повстанцев из его ближайшего окружения.

    Франклин состоял в повстанческом движении более 25 лет и обвинялся, помимо прочего, в убийствах и похищениях людей, а также контроле наркотрафика из ряда районов департамента Чоко,

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