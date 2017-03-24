В Колумбии убит один из лидеров повстанцев

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Один из лидеров повстанческой группировки Армия национального освобождения (АНО) Альваро Ортега убит в Колумбии в ходе спецоперации.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, операция была проведена полицией на территории северного департамента Боливар.

"Поздравляю нашу полицию с ликвидацией Альваро Ортеги, известного под кличкой Хайро, который занимал пост командующего фронта Хосе Антонио Галан", - написал глава государства Хуан Мануэль Сантос.