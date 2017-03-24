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    В Колумбии убит один из лидеров повстанцев

    Президент Колумбии поздравил полицию с успешной операцией

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Один из лидеров повстанческой группировки Армия национального освобождения (АНО) Альваро Ортега убит в Колумбии в ходе спецоперации.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, операция была проведена полицией на территории северного департамента Боливар.

    "Поздравляю нашу полицию с ликвидацией Альваро Ортеги, известного под кличкой Хайро, который занимал пост командующего фронта Хосе Антонио Галан", - написал глава государства Хуан Мануэль Сантос.

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