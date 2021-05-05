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В Колумбии свыше 80 человек пропали без вести во время протестов

В Колумбии свыше 80 человек пропали без вести во время протестов Более 80 человек, принимавших участие в протестах в Колумбии, числятся пропавшими без вести.
Другие страны
5 мая 2021 г. 05:45
В Колумбии свыше 80 человек пропали без вести во время протестов

Более 80 человек, принимавших участие в протестах в Колумбии, числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Efe Eme.

Отмечается, что с 28 апреля пропали 87 человек. Наибольшее число сообщений об исчезновениях людей зафиксировано в городе Кали (административный центр западного департамента Валье-дель-Каука) - 35 случаев.

С прошлой недели в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 840 человек, погибли не менее 19. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiyada 80-dən çox nümayişçi itkin düşüb

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