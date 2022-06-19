В Колумбии суд вновь решил арестовать президента страны

Высший суд колумбийского департамента Магдалена постановил взять под домашний арест президента страны Ивана Дуке сроком на два дня за неисполнение судебного решения.
Как передает Report со ссылкой на газету
В начале июня El Tiempo сообщила, что Высший суд колумбийского города Ибаге постановил взять Дуке под домашний арест на пять дней из-за невыполнения решения, которое обязывало власти разработать и реализовать план по защите национального парка Лос-Невадос. Опрошенные изданием эксперты отметили, что решение суда Ибаге не может быть исполнено, поскольку Дуке защищен президентской неприкосновенностью. Решение об административном и уголовном преследовании главы государства должен выносить парламент.