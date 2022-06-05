В Колумбии суд решил арестовать президента страны

Высший суд города Ибаге постановил взять под домашний арест президента страны Ивана Дуке сроком на пять дней за неисполнение судебного решения.

Высший суд города Ибаге постановил взять под домашний арест президента страны Ивана Дуке сроком на пять дней за неисполнение судебного решения.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Tiempo .

По ее данным, инстанция посчитала, что глава государства проигнорировал судебное решение от 2020 года, согласно которому власти должны были разработать и реализовать план по защите национального парка Лос-Невадос, расположенного на западе Колумбии. Помимо домашнего ареста, президенту был назначен штраф.

Издание пишет, что опрошенные изданием эксперты считают, что решение суда Ибаге не может быть исполнено, поскольку Дуке защищен президентской неприкосновенностью, и решение об административном и уголовном преследовании главы государства должен выносить парламент.