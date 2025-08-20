В Колумбии суд постановил освободить из-под домашнего ареста бывшего президента

Суд колумбийской столицы постановил освободить из-под домашнего ареста экс-президента Альваро Урибе, приговоренного к 12 годам лишения свободы, до завершения рассмотрения его апелляции.

Суд колумбийской столицы постановил освободить из-под домашнего ареста экс-президента Альваро Урибе, приговоренного к 12 годам лишения свободы, до завершения рассмотрения его апелляции.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Caracol.

"Признать недействительным четвертый пункт постановления, вынесенного 1 августа 2025 года 44-м окружным уголовным судом Боготы, в части, предписывающей немедленное лишение свободы гражданина Альваро Урибе Велеса, до тех пор, пока палата по уголовным делам этого суда не вынесет решения по апелляции", - приводит радиостанция решение суда. Суд также приказал незамедлительно освободить Урибе.

Напомним, что 28 июля судья Сандра Эредия признала Урибе виновным в подкупе свидетеля и обмане органов правосудия. 1 августа она огласила приговор в виде 12 лет лишения свободы и постановила незамедлительно взять политика под домашний арест.

В 2012 году Урибе подал иск в отношении сенатора Ивана Сепеды, которого он обвинил в подделке показаний против него. Однако суд начал расследование в отношении самого экс-президента. По версии следствия, он подкупил свидетелей для дачи показаний против Сепеды, который обвинил Урибе в связях с военизированными группировками и наркоторговцами.

Урибе занимал пост главы государства в 2002-2010 гг. Он стал первым осужденным бывшим президентом Колумбии.