В Колумбии совершен теракт, есть погибшие и раненые

Три человека погибли и восемь пострадали в результате атаки на полицейский патруль с использованием взрывного устройства в Колумбии.

Три человека погибли и восемь пострадали в результате атаки на полицейский патруль с использованием взрывного устройства в Колумбии.

Как передает Report , об этом сообщила местна радиостанция Caracol Radio.

Теракт произошел в муниципалитете Тибу в колумбийском департаменте Северный Сантандер. По данным СМИ, взрывное устройство привели в действие рядом с проезжающей патрульной машиной.

Среди погибших были два сотрудника полиции и местная женщина. Ранения также получили четверо полицейских и четверо гражданских, все они госпитализированы.

Радиостанция отмечает, что взрыв произошел за несколько часов до приезда в регион министра обороны Колумбии Ивана Веласкеса.

В этой местности ведут преступную деятельность повстанцы одного из фронтов "Армии национального освобождения", а также бывшие участники Революционных вооруженных сил Колумбии.