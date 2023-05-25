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В Колумбии совершен теракт, есть погибшие и раненые

В Колумбии совершен теракт, есть погибшие и раненые Три человека погибли и восемь пострадали в результате атаки на полицейский патруль с использованием взрывного устройства в Колумбии.
Другие страны
25 мая 2023 г. 05:06
В Колумбии совершен теракт, есть погибшие и раненые

Три человека погибли и восемь пострадали в результате атаки на полицейский патруль с использованием взрывного устройства в Колумбии.

Как передает Report, об этом сообщила местна радиостанция Caracol Radio.

Теракт произошел в муниципалитете Тибу в колумбийском департаменте Северный Сантандер. По данным СМИ, взрывное устройство привели в действие рядом с проезжающей патрульной машиной.

Среди погибших были два сотрудника полиции и местная женщина. Ранения также получили четверо полицейских и четверо гражданских, все они госпитализированы.

Радиостанция отмечает, что взрыв произошел за несколько часов до приезда в регион министра обороны Колумбии Ивана Веласкеса.

В этой местности ведут преступную деятельность повстанцы одного из фронтов "Армии национального освобождения", а также бывшие участники Революционных вооруженных сил Колумбии.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiyada terror aktı törədilib, ölən və yaralananlar var

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