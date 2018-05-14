В Колумбии сотни людей эвакуировали из-за наводнения

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Не менее 600 человек были эвакуированы в воскресенье в Колумбии из-за выхода из берегов реки Каука, которая будет питать крупнейшую строящуюся гидроэлектростанцию страны "Итуанго".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным портала Portafolio, пострадали жители поселка Пуэрто-Вальдивия в департаменте Антиокия.

"Воды реки Каука затопили дома некоторых жителей, но раненых и погибших нет, только материальный ущерб", — заявил секретарь правительства Антиокии Виктор Рамирес.

Издание Heraldo отмечает, что наводнение полностью разрушило 19 домов, два образовательных и один медицинский центр, уничтожены несколько пешеходных мостов через реку.