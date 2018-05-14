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    В Колумбии сотни людей эвакуировали из-за наводнения

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Не менее 600 человек были эвакуированы в воскресенье в Колумбии из-за выхода из берегов реки Каука, которая будет питать крупнейшую строящуюся гидроэлектростанцию страны "Итуанго".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным портала Portafolio, пострадали жители поселка Пуэрто-Вальдивия в департаменте Антиокия. 

    "Воды реки Каука затопили дома некоторых жителей, но раненых и погибших нет, только материальный ущерб", — заявил секретарь правительства Антиокии Виктор Рамирес.

    Издание Heraldo отмечает, что наводнение полностью разрушило 19 домов, два образовательных и один медицинский центр, уничтожены несколько пешеходных мостов через реку.

    Возможной причиной наводнения стала закупорка грязью туннелей строящейся ГЭС. "Итуанго" мощностью 2,4 тысячи мегаватт должна быть введена в строй в этом году.

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