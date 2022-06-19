В Колумбии состоится второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Колумбии.

Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Колумбии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на высший государственный пост претендуют сенатор Густаво Петро и предприниматель Родольфо Эрнандес.

Согласно результатам опроса компании Invamer, которые были опубликованы 12 июня, за Петро, выдвигающегося от левой коалиции "Исторический пакт", были готовы проголосовать 47% респондентов. Эрнандеса, представляющего свое собственное политическое движение "Лига антикоррупционных правителей", которое не вступало в альянс с другими партиями, поддержали 48% опрошенных. Оба политика выступают с критикой действующего правительства во главе с президентом Иваном Дуке.

В случае победы Петро, бывший в молодости членом леворадикальной организации "М-19", которая вела вооруженную борьбу против правительства, станет первым президентом Колумбии, представляющим левые силы. В 2010 и 2018 году политик уже баллотировался на пост главы государства, уступив в последнем случае Дуке во втором туре. В 2012-2015 годах Петро был мэром столицы Колумбии, с 2018-го он сенатор.

В ходе предвыборной кампании кандидат заявлял, что готов восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой, которые были разорваны в феврале 2019 года, когда Богота признала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом. Он также считает необходимым рассмотреть возможность изменения условий соглашения о свободной торговле с США и называл неэффективным сотрудничество с Соединенными Штатами в области борьбы с наркоторговлей.

Кроме того, Петро предлагает сократить использование нефти и угля за счет перехода на более экологически чистые источники энергии и снизить налоги для малого и среднего бизнеса, занимающегося сельским хозяйством. Он также выступает за бесплатное высшее образование и защиту прав женщин, коренных народов и представителей ЛГБТ-сообщества.

Как сообщил министр внутренних дел республики Даниэль Паласиос, власти привлекут более 240 тыс военных и более 97 тыс полицейских к обеспечению порядка на выборах. В связи с голосованием власти Колумбии также закрыли границу с Венесуэлой с 18 по 20 июня.

Избирательные участки будут работать с 08:00 по местному времени (17:00, бакинское время) до 16:00 (01:00). В 2022 году в Колумбии насчитывается около 38,8 млн избирателей.