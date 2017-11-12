Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Колумбии сорвался в пропасть туристический автобус, погибли 3 человека.

Как передает Report со ссылкой на радиостанции RCN, еще 13 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Инцидент произошел в департаменте Кундинамарка.

Пострадавшие госпитализированы в ближайшие клиники.

При этом, пассажиры, чье состояние оценивается медиками как критическое, были перенаправлены в Боготу.

Выясняются все обстоятельства и причины трагедии.