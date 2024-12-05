В Колумбии сменили министра финансов из-за коррупционного скандала

Министр финансов Колумбии Рикардо Бонильи покинул должность на фоне расследования коррупционного скандала.

Министр финансов Колумбии Рикардо Бонильи ушел в отставку на фоне расследования коррупционного скандала.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, президент Колумбии Густаво Петро назначил нового министра финансов. Им стал Диего Гевара, который занимал пост заместителя министра финансов.

По словам Петро, отставка Бонильи не является доказательством его виновности, а связана с необходимостью избежать давления на правительство.

Бонилья, в свою очередь, заявил, что намерен сосредоточиться на защите своей репутации и уверен в своей невиновности.

Скандал начался с расследования предполагаемого нецелевого использования средств Национального агентства по управлению в случае стихийных бедствий (UNGRD). В частности, речь идет о закупках водовозов на сумму 46,8 млрд песо (10,5 млн долларов), якобы предназначенных для обеспечения водой провинции Ла-Гуахира.

Верховный суд также вызвал бывшего министра внутренних дел Луиса Фернандо Веласко для дачи показаний. По данным следствия, предполагаемые преступления связаны с взяточничеством и незаконным обогащением.

Кроме того, в рамках расследования упомянуты имена нескольких высокопоставленных политиков, включая бывших председателей Сената и Палаты представителей Ивана Нейма и Андреса Калье. Оба отвергли обвинения.

Рикардо Бонилья стал вторым министром финансов, ушедшим из правительства Густаво Петро, которое было сформировано в августе 2022 года.