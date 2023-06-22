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В Колумбии шахтеры-нелегалы захватили в плен солдат

В Колумбии шахтеры-нелегалы захватили в плен солдат В пресс-службе Третьего дивизиона армии Колумбии заявили, что армейское подразделение, которое проводило в джунглях колумбийского департамента Валье-дель-Каука операцию против незаконной добычи полезных ископаемых, вступило в перестрелку с шахтерами-нелег
Другие страны
22 июня 2023 г. 23:52
В Колумбии шахтеры-нелегалы захватили в плен солдат

Армейское подразделение Колумбии, которое проводило в джунглях департамента Валье-дель-Каука операцию против незаконной добычи полезных ископаемых, вступило в перестрелку с шахтерами-нелегалами и было захвачено в плен.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Третьего дивизиона армии.

Было подчеркнуто, что, вероятно, один человек погиб в инциденте, еще четверо - получили ранения. Пострадавших эвакуировали для оказания медицинской помощи.

"В данный момент там находятся 30 солдат, которым не позволяют покинуть это место", - говорится в заявлении.

Агентство отмечает, что накануне военные искали в лесном массиве муниципалитета Сантьяго-де-Кали факты незаконной добычи полезных ископаемых. Они захватили четырех человек, которые перевозили на вьючных животных шахтерские инструменты, после чего их окружила вооруженная толпа из 100 человек.

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