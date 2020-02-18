В Колумбии семь человек погибли при подрыве автомобиля

По меньшей мере семь человек стали жертвами подрыва автомобиля, который произошел на шоссе на западе Колумбии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел накануне вечером на Панамериканском шоссе, недалеко от муниципалитета Росас (западный департамент Каука).

По предварительным данным, неизвестные активировали бомбу, заложенную в машину, чтобы атаковать военные подразделения. В результате взрыва семь человек погибли, еще 11 получили ранения. Они были доставлены в ближайшие больницы.

В настоящее время шоссе перекрыто. Власти начали расследование. Отмечается, что в указанном департаменте активно действуют повстанческие группировки.