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В Колумбии семь человек погибли из-за оползня после сильных осадков

В Колумбии семь человек погибли из-за оползня после сильных осадков Семь человек погибли и 29 получили ранения в результате оползня после сильных осадков в городе Перейра на западе Колумбии.
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8 февраля 2022 г. 20:30
В Колумбии семь человек погибли из-за оползня после сильных осадков

Семь человек погибли и 29 получили ранения в результате оползня после сильных осадков в городе Перейра на западе Колумбии.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальном управлении по управлению рисками SNGRD.

"На данный момент, по данным властей, 29 человек получили ранения и, к сожалению, 7 погибли. В районе развернута поисково-спасательная операция", - сообщили спасатели в своем Twitter.

Оползнем в муниципалитете Доскебрадас накрыло несколько жилых домов и завалило русло реки Отун. По информации местных СМИ, еще два человека числятся пропавшими без вести.

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