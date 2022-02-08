В Колумбии семь человек погибли из-за оползня после сильных осадков

Семь человек погибли и 29 получили ранения в результате оползня после сильных осадков в городе Перейра на западе Колумбии.

Семь человек погибли и 29 получили ранения в результате оползня после сильных осадков в городе Перейра на западе Колумбии.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальном управлении по управлению рисками SNGRD.

"На данный момент, по данным властей, 29 человек получили ранения и, к сожалению, 7 погибли. В районе развернута поисково-спасательная операция", - сообщили спасатели в своем Twitter.

Оползнем в муниципалитете Доскебрадас накрыло несколько жилых домов и завалило русло реки Отун. По информации местных СМИ, еще два человека числятся пропавшими без вести.