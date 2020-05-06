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В Колумбии решили продлить общенациональный карантин

​В Колумбии решили продлить общенациональный карантин

Власти Колумбии приняли решение продлить срок действия режима общенационального карантина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Колумбии Иван Дуке во время выступления в Боготе.

"Мы продлим обязательную изоляцию до 25 мая, но с восстановлением экономической деятельности", - сказал Дуке, выступление которого транслировалось на странице его администрации в Twitter.

Напомним, что 17 марта Дуке из-за пандемии заболевания, вызванного коронавирусом, объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов и ввести общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его продлили до 11 мая.

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